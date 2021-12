Kochałam ją. Zmarła nagle - wierząc, że pokona COVID-19 siłą charakteru

Filip Gołębiewski, szef Instytutu Dyskursu i Dialogu, który monitoruje media, zwraca uwagę na "efekt potwierdzenia" (z ang. "cherry picking" albo "confirmation bias"). Jeżeli raz podejmiemy decyzję, co sądzić na dany temat, to później szukamy tylko potwierdzeń naszego stanowiska, a pomijamy informacje, które do niego nie pasują. Powód? Chęć uniknięcia dysonansu poznawczego. W przypadku COVID-19 istnieje tak wiele danych, kontekstów, informacji, że powodują one szum informacyjny. Jeśli ktoś chce, to znajdzie wyłącznie dane potwierdzające swoje wcześniejsze przypuszczenia.