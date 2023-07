Kobietę potraktowano jak przestępczynię. "Bo poroniła"

Pani Ola opowiedziała swoją historię "Wysokim Obcasom". Kiedy była w 18. tygodniu ciąży, poczuła się źle. Trafiła do szpitala, gdzie okazało się, że ma niewydolność szyjki macicy. Po otrzymaniu leków i zaleceń, wróciła do domu. Tam doszło do poronienia. Kobieta zadzwoniła po pogotowie i powiedziała, że poroniła. Już w szpitalu zaczęło się piekło, policjanci zaczęli nalegać na przeprowadzenie badań krwi. Prokurator zleciła też wypompowanie szamba w jej domu, w poszukiwaniu płodu.