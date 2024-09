Koalicja w Niemczech się rozpadnie? Decydująca jesień

Jeśli FDP nie będzie mogła pogodzić się z wynikiem i opuści koalicję, nie będzie to automatycznie oznaczać upadku rządu i nowych wyborów. Kanclerz Olaf Scholz mógłby kontynuować współpracę SPD i Zielonych w rządzie mniejszościowym. Nie mieliby oni większości, aby przeforsować ustawy w parlamencie. Ale partie zyskałyby czas do następnych regularnych wyborów do Bundestagu we wrześniu 2025 r. - w nadziei, że do tego czasu odzyskają poparcie wyborców.