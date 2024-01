Koalicja PO-Nowa Lewica? Zaczęły się rozmowy

Przyznał, że zarówno Nowa Lewica, jak i PO przygotowywały się do osobnego startu w wyborach samorządowych. - My mamy już swoich kandydatów, listy domknięte. Teraz jest nowa sytuacja. (…)Dziś trzeba siły połączyć, a efekt skali i synergii doprowadzi do tego, że ten wynik będzie jeszcze lepszy – ocenił Wieczorek.