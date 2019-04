Koalicja Europejska twardo w obronie euro. "Tylko wtedy dogonimy Niemcy i Francję"

Leszek Miller skrytykował Jarosława Kaczyńskiego za słowa, że jeszcze nie czas na wejście Polski do strefy euro. - Takie założenie oznacza aksamitny polexit - podkreślił kandydat Koalicji Europejskiej do europarlamentu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego już 26 maja. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził ostatnio, że Polska wejdzie kiedyś do strefy euro, ale na razie nasza gospodarka nie jest na to gotowa. Wydał też oświadczenie, w którym zadeklarował, że nie zgodzi się na porzucenie złotego, dopóki nie będziemy na poziomie chociaż zbliżonym do Francji czy Niemiec.