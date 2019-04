Koalicja Europejska podpisała deklarację dla oświaty

Podczas piątkowej konferencji w Sejmie liderzy Koalicji Europejskiej podpisali "Deklarację na rzecz edukacji polskiej". - Jeśli PiS nie rozwiąże kryzysu w oświacie to my go rozwiążemy po wygranych wyborach jesienią - zapowiedział szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Strajk nauczycieli 2019. Koalicja Europejska deklarację dla oświaty. Na zdjęciu (od lewej): Władysław Kosiniak-Kamysz i Grzegorz Schetyna (East News, Fot: Piotr Molecki/East News)

W 11. dniu ogólnopolskiego strajku nauczycieli, lider PO zwrócił się do Prezesa PiS. - Niech Jarosław Kaczyński wezwie premiera do rozwiązania kryzysu i zapewnienia podwyżek, których domaga się środowisko nauczycielskie - mówił szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Szeroka frakcja partii opozycyjnych zaproponowała 7 postulatów dotyczących spraw oświatowych. Głównym zapewnieniem dla nauczycieli ma być podwyżka wynagrodzenia zasadniczego o 30%. Pieniądze byłyby wypłacane w trzech ratach, a pierwsza transza miałaby wpłynąć na konta pedagogów na początku nowego roku.

Zaproponowany wzrost wynagrodzeń jest zróżnicowany ze względu na stopień zawodowy - od 725 złotych brutto dla nauczyciela stażysty do 995 złotych brutto dla nauczyciela dyplomowanego.

Koalicja Europejska chce także zwiększyć autonomię szkół oraz zmienić podstawę programową, która według sygnatariuszy ma być "dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży".

Ogólnopolski protest w oświacie jest efektem braku porozumienia rządu z dwoma związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych. Strajk przypada w newralgicznym okresie dla uczniów. W zeszłym tygodniu odbyły się testy gimnazjalne, za to w tym ośmioklasiści pisali swoje egzaminy. Po majówce do arkuszy zasiądą maturzyści, jeśli dojdzie zatwierdzenia ocen końcowych. W części szkół nadal jest to niepewne.

Impas w rozmowach między rządem a protestującymi trwa. W czwartek po raz kolejny nie udało się dojść do porozumienia. Kolejne negocjacje mają się odbyć 26 kwietnia (piątek) na Stadionie Narodowym - informował premier Mateusz Morawiecki.