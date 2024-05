Czarne chmury nad koalicją? Polacy zabrali głos. Mamy sondaż

Już w pierwszych tygodniach rządzenia w koalicji pojawiły się zgrzyty. Partyjni liderzy spierają się m.in. o kwestię aborcji. W sumie do Sejmu złożone zostały cztery ustawy: dwie są autorstwa Lewicy (mówią o dopuszczalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży i jej dekryminalizacji), jedna Koalicji Obywatelskiej (aborcja do 12. tygodnia) oraz jedna Trzeciej Drogi (powrót do kompromisu aborcyjnego znanego z ustawy z 1993 roku).