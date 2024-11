KO za "wolną" Wigilią? To może być "prosty sukces" dla rządzących

- Jeśli ludzie tego chcą, to Wigilia powinna być wolna - zadeklarował w środę poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. Przeciwny temu jest jego klubowy kolega Ryszard Petru, który walczy z pomysłem wolnego dnia w Wigilię. Pomysł forsuje Lewica. Przyklaskuje mu PiS, zgadza się nawet liberalna Konfederacja.

Tylko Koalicja Obywatelska jest w tej sprawie podzielona. Minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że wolny dzień w Wigilię to zbyt wysoki koszt dla budżetu państwa i gospodarki. Mniej więcej 5-6 miliardów złotych.

Z drugiej zaś strony są w KO politycy, którzy twierdzą, że z politycznego punktu widzenia wolna Wigilia to doskonały pomysł. I że gdyby udało się to wprowadzić, to koalicja miałaby "prosty sukces". - Polacy chętnie chwaliliby nas dzięki temu przy świątecznych stołach - stwierdził wprost w kuluarach jeden z parlamentarzystów KO.

Decyzja należy de facto do premiera Donalda Tuska. Jego doradcy wiedzą, że taki ruch mógłby pozytywnie wpłynąć na kampanię Rafała Trzaskowskiego. Gdyby KO dobrze to rozegrała, to mogłaby "przejąć" pomysł od Lewicy i politycznie go zdyskontować.

- Wczoraj na komisji była awantura o wolną Wigilię, na razie wszystko w grze. Zobaczymy, jak pójdzie głosowanie. Robimy wszystko, żeby jeszcze w tym roku udało się wprowadzić wolną Wigilię - powiedziała w środę posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

W środę 27 listopada w Sejmie odbywa się drugie czytanie projektu Lewicy w sprawie ustanowienia 24 grudnia dniem wolnym od pracy. Sejmowe komisje na wtorkowym posiedzeniu zaproponowały, by zmiany weszły w życie od przyszłego roku.

Kilku posłów - w tym Ryszard Petru - zaproponowało, by przy okazji zmniejszyć liczbę niedziel niehandlowych. Na to jednak nie ma zgody - i w koalicji, i w opozycji. - Oczywiście popieramy wolną Wigilię, ale nie kosztem tego, że będziemy dokładać rodakom w zamian dodatkową niedzielę pracującą. Chcemy wolnej Wigilii, ale bez żadnych obwarowań - powiedział w Sejmie dziennikarzom poseł PiS Przemysław Czarnek.

W środę okazało się, że Lewica niespodziewanie zamierza zgłosić poprawkę do swojego projektu o Wigilii i dopuścić pracę tego dnia maksymalnie do godz. 12. Zmiany miały wejść w życie już od tego roku.

Jak dowiedział się jednak money.pl w środę po południu, ten plan trafił do kosza. - Rezygnujemy z tego pomysłu - powiedział przedstawiciel Lewicy.

- Lewica jest za wolną Wigilią i przeciwko pracującym niedzielom - mówi poseł Arkadiusz Sikora w rozmowie z money.pl.

Portal przypomina, od czego zaczęła się cała dyskusja. W pierwotnym projekcie Lewicy zaproponowano ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych.

We wtorek Koalicja Obywatelska zaproponowała poprawki do projektu ustawy dotyczące Wigilii. Chce, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowymi oraz tego, by nowe przepisy weszły w życie dopiero od 1 lutego 2025 r. Komisje sejmowe na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały poprawki do projektu ustawy.

W środę natomiast okazało się, że Lewica niespodziewanie zamierza zgłosić poprawkę do swojego projektu o Wigilii i dopuścić pracę tego dnia.

Wszystkie te proponowane zmiany zostały ostro skrytykowane przez związki zawodowe reprezentujące pracowników handlu.

- To transakcja dla pracowników handlu zupełnie niezrozumiała i z naszej perspektywy nieakceptowalna. Wolna Wigilia to postulat, o który my wnioskowaliśmy, ale bez żadnych innych rozwiązań, które są nam teraz proponowane - powiedział w środę w Sejmie Michał Lewandowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ).

Michał Wróblewski, dziennikarz Wirtualnej Polski