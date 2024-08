KO wstrzymuje się z ogłoszeniem kandydata na prezydenta. Trzaskowski zaliczył wpadkę

Atmosfera wokół zbliżających się wielkimi krokami wyborów prezydenckich w Polsce cały czas jest podgrzewana. Chociaż wydaje się, że niekwestionowanym faworytem KO jest Rafał Trzaskowski, co jakiś czas pojawiają się głosy, że to nie jego wystawi klub, a wyścigu po fotel prezydencki wystartuje premier Donald Tusk. Oliwy do ognia dolał były prezydent RP Bronisław Komorowski, który w rozmowie z Interią stwierdził, że "koalicja ma kłopot bogactwa" w kontekście kandydatów na prezydenta i wskazał na Radosława Sikorskiego.