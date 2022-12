"Kluczowy węzeł". To tam otwiera się nowy front

Melitopol prawdopodobnie stanie się kolejnym frontem wojny – prognozuje "The New York Times" cytowany przez "Ukraińską Prawdę". Gazeta podkreśla, że Melitopol jest kluczowym węzłem, a odzyskanie go może pomóc ukraińskim obrońcom odzyskać kontrolę nie tylko nad obwodem zaporoskim, ale także resztą sąsiedniego obwodu chersońskiego.