"Kluczowe dwie opinie". Nowe fakty ws. wypadku komendanta policji

- Czyli ustalenia, czy mamy do czynienia z przestępstwem, a jeśli tak, to będzie rozważał kwestie ewentualnej odpowiedzialności karnej kierującego samochodem. Może się też okazać, że całe to zdarzenie nie wyczerpuje znamion przestępstwa, wtedy decyzja będzie odmienna i zakończy się to decyzją o umorzeniu śledztwa. To jednak jest bardzo odległa kwestia i myślę, że coś więcej będzie można powiedzieć za dwa miesiące - konkluduje rzeczniczka prokuratury.