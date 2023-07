Klub PiS traci posłankę. Z powodu "zdrady ideałów"

W piątek Siarkowska potwierdziła tę informację. Dodała, że oprócz wyjścia z klubu PiS, opuszcza także partię Suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry. Jak tłumaczyła, robi to z powodu "zdrady ideałów przez Prawo i Sprawiedliwość". - Ma to oczywiście też związek z postawą premiera Mateusza Morawieckiego, który w Polsce deklaruje, że będzie strzegł polskiej suwerenności i polskiego interesu narodowego, a jedzie do Brukseli i robi zupełnie co innego - powiedziała Siarkowska.