Kłopoty państwowej spółki. CBA weszło do siedziby, prokuratura wszczęła śledztwo

Zdaniem posła, Wojska Obrony Terytorialnej od czterech lat używają moździerzy niezgodnych ze standardem NATO i niewykorzystywanych w innych jednostkach Sił Zbrojnych RP. Według polityka zarząd Zakładów Mechanicznych "Tarnów" S.A. miał doprowadzić do wprowadzenia w błąd "przedstawicieli Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, co do istotnych okoliczności dotyczących możliwości produkcyjnych lekkiego moździerza piechoty LMP 2017 i parametrów oferowanego sprzętu".