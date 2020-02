Kłopoty brata Patryka Jakiego. Ojciec zabrał głos

Filip J. został zatrzymany z narkotykami. Jego brat, europoseł PiS Patryk Jaki, podkreślił, że każdy odpowiada za siebie. Babcia 21-latka podeszła do sprawy z większą empatią. Z kolei ojciec przyznaje, że syn nie zadzwonił do niego w związku z problemami.

- Jeśli poprosi mnie, to będę się starał mu pomóc, bo to mój obowiązek jako ojca - mówi w rozmowie z "Faktem" ojciec Filipa J., który został zatrzymany z narkotykami. Jednocześnie zaznacza, że "będzie go wspierał legalnie i w granicach prawa".

- Dla niego to powinna być lekcja pokory, z której musi wyciągnąć wnioski na przyszłość. Dlatego ma być traktowany jak wszyscy - dodał Ireneusz Jaki. Przyznał, że Filip jeszcze nie dzwonił do niego ws. zatrzymania.

Wcześniej w rozmowie z tabloidem rozmawiała babcia Filipa J. - Kocham go bez względu na wszystko. Wnuczek zawsze był urwisem, ale takiego go kochaliśmy i kochamy nadal, bez względu na wszystko. Wnusio kojarzy mi się tylko z miłymi wspomnieniami, szczególnie gdy z plecakiem na plecach uśmiechnięty od ucha do ucha przychodził do nas na obiady po szkole - mówiła.