Kłopoty Borisa Johnsona. Będzie głosowanie nad wotum nieufności

Ciemne chmury nad Johnsonem. Polityk ma poparcie członków rządu

Aby Johnson został odwołany z funkcji lidera partii, wniosek taki musi poprzeć ponad połowa członków klubu poselskiego konserwatystów, co obecnie oznacza, że progiem jest 180 posłów. Ewentualne odwołanie go z funkcji lidera partii będzie też automatycznie oznaczać utratę przez niego stanowiska premiera, choć w obu tych rolach pozostanie do wyłonienia następcy.