Klienci bez maseczek nie będą obsługiwani. Będą zmiany w prawie

- Chcemy wyposażyć w dodatkowe uprawnienia sklepy, by miały prawo nie obsługiwać osób bez maseczek . Będzie to wprowadzone jako norma prawna jeszcze w tym miesiącu – powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" minister zdrowia, Łukasz Szumowski.

Kontrole mają się zacząć już w tym tygodniu. Minister podkreślił też, że jeśli ktoś nie może, bądź nie lubi nosić maseczki, to zawsze może założyć przyłbicę. Ustawowy obowiązek dotyczy bowiem " zasłaniania nosa i ust ", ale nie definiuje w jaki sposób należy to robić.

Łukasz Szumowski dodał też, że wirusa w populacji wcale nie ma dużo. Widać to po badanych kuracjuszach, którzy udają się do sanatoriów. To nie pierwszy raz kiedy minister zwraca uwagę na to, że o nabyciu tzw. odporności stadnej na koronawirusa możemy w najbliższym czasie zapomnieć.