Szumowski: "Ważne jest, aby opanować ogniska. Wirusa w populacji nie jest dużo"

Minister zdrowia Łukasz Szumowski w wywiadzie dla "DGP" tłumaczy, że w Polsce mamy teraz sześć dużych ognisk zakażeń. To trzy zakłady i trzy kopalnie. - W każdym z tych miejsc pracuje 1-3 tys. osób. Kiedy wiemy, że w danym zakładzie mamy do czynienia z ogniskiem zakażeń, wszyscy pracownicy są poddawani testom. Siłą rzeczy mamy więc więcej przypadków dodatnich i rośnie liczba chorych - powiedział Szumowski.

Kwarantanna dla wracających z zagranicy?

"Wzrostu liczby zakażeń nie łączyłbym z wyborami"

Minister zdrowia odniósł się też do wzrostu zakażeń, który pojawił się tuż po wyborach. - Frekwencja była wysoka we wszystkich województwach, a ogniska mamy w trzech regionach. Zdecydowanie nie łączyłbym wyborów ze wzrostem zachorowań - stwierdził Szumowski.

- W tej chwili dobowa liczba przypadków jest zmienna. Groźnie zrobiłoby się wtedy, gdy mielibyśmy do czynienia ze wzrostem wykładniczym, czyli podwajaniem się liczby przypadków. Wtedy jest ona nie do zatrzymania bez takich restrykcji, z jakimi mieliśmy do czynienia na początku epidemii. W tej chwili ważne jest, żeby opanować ogniska, bo to one są główną przyczyną zakażeń - dodał. Przyznał jednak, że na wiecach wyborczych kandydaci "nie zawsze przestrzegali reżimu sanitarnego".