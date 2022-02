Kliczko spotkał się z Trzaskowskim. Mer o priorytetach w razie inwazji

- Są jeszcze dwa inne aspekty. Po pierwsze poprosiliśmy Kijów do przystąpienia do Paktu Wolnych Miast, ponieważ w tej chwili prezydenci miast stają się coraz ważniejsi dla wymiany opinii, wtedy kiedy podchodzimy do najważniejszych wyzwań, które przed nami stoją - podkreślił włodarz Warszawy.