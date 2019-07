Kleszcze – W Małopolsce padł rekord zachorowań na boreliozę. Warszawa też jest zagrożona plagą pajęczaków?

Kleszcze – W Małopolsce padł rekord zachorowań na boreliozę. W 2018 stwierdzono 3641 przypadków, w 2019 od stycznia do maja zachorowało 831. Czy Warszawa jest również zagrożona plagą pajęczaków?

Kleszcze – padł rekord zachorowań na boreliozę

Zdecydowana większość, bo aż. 80 proc. przypadków zachorowań na boreliozę odnotowana jest w czerwcu i lipcu . Nie każdy wie, że kleszcze można spotkać nie tylko w lasach i parkach, ale również na trawnikach czy osiedlowych skwerach. Jedna samica kleszcza jest w stanie złożyć nawet 6 tys. jaj. Jak podaje portal krakow.naszemiasto.pl, od stycznia do końca maja 2019 r. wykryto 821 przypadków boreliozy w regionie małopolskim. Rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Jacek Żak, przyznał, że wzrost liczby rejestrowanych przypadków zachorowań jest widoczny w całej Polsce. Zdaniem eksperta może to wynikać ze świadomości społeczeństwa i lepszego dostępu do diagnostyki.

Kleszcze – Warszawa

Kleszcze – jak się przed nimi chronić i w jaki sposób należy usunąć pasożyty?

Jeżeli planujemy wycieczkę do parku, lasu lub na łąkę, powinniśmy pamiętać o odzieży zasłaniającej ręce i nogi. Jeżeli mamy taką możliwość, powinniśmy wybierać również nakrycie głowy. Kleszcze odstraszyć można dodatkowo dostępnymi na rynku repelentami, czyli środkami, którymi spryskujemy całe ciało (dostępne bez recepty). Należy pamiętać, by nie usuwać kleszczy z pomocą alkoholu, benzyny czy masła, gdyż takie działanie może wywołać wymioty u pajęczaka, a co za tym idzie, spowodować wstrzyknięcie do naszej krwi szkodliwych substancji. Kleszcza powinno się usuwać za pomocą specjalnej pęsety, chwytając go tuż przy powierzchni skóry. Po wyrwaniu pasożyta trzeba upewnić się, że w naszym ciele nie został jego fragment, jak np. głowa. Pajęczaka nie powinno się wykręcać ani usuwać rękami.