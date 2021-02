"Kłamstwo vatowskie". Mateusz Morawiecki odpowiada na materiał TVN24

"Ktoś powie, że to tylko liczby. Otóż wcale nie. To są realne pieniądze, które zasiliły wszystkie programy społeczne i inwestycyjne w ostatnich latach. Bez nich Program 500 Plus, Program 300 Plus, 13. Emerytura, Program Maluch Plus czy ogromny, o ok. 90 proc, przyrost wydatków na cele związane z osobami niepełnosprawnymi (z 15.5 do ponad 29 mld) - te działania po prostu nie mogłyby zostać zrealizowane" - przekonuje Morawiecki.