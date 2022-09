Kłamliwe przemówienie Putina. "Próbuje rozpętać krwawą masakrę"

W swoim propagandowym przemówieniu dyktator stwierdził, że wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się teraz między Rosją a Ukrainą, a co dzieje się na granicach niektórych innych krajów WNP. - Oczywiście wszystko to jest wynikiem rozpadu Związku Radzieckiego, to wszystko jest jasne. Ale ryzyko destabilizacji wciąż rośnie, w tym ryzyko destabilizacji całego regionu Azji i Pacyfiku – podsumował szef rosyjskiego państwa.