Klamka zapadła. Łukaszenka zdecydował ws. Rosji

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego na Białorusi przebywa ok. 4,3 tys. rosyjskich wojskowych, w 80 proc. są to niedawno zmobilizowani. Na obecnym etapie nie ma ryzyka wtargnięcia do Ukrainy z terytorium Białorusi, jednak sytuacja ta może się zmienić - oceniał wywiad.