Kłamca, kłamca. Po tych symptomach rozpoznasz go od razu

Jaki język stosują kłamcy?

Interesujące jest to, że kłamcy często ograniczają swój słownik. Muszą równocześnie maskować prawdę i snuć fikcyjne opowieści, co stanowi duże wyzwanie dla ich pamięci. Co więcej, badania pokazują, że oszuści unikają używania słów takich jak "ja" czy "moje", zamiast tego częściej odwołują się do trzeciej osoby, mówiąc "oni" czy "on". Taki sposób wypowiadania się pozwala im na pewien dystans od kłamstwa i minimalizuje zaangażowanie emocjonalne w opowiadane historie.