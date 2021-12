Kłamał ws. wypadku Szydło? Były oficer BOR ujawnia, dlaczego w końcu zdecydował się powiedzieć prawdę

Piotr Świerczek, reporter "Czarno na Białym" dopytał, czy można to nazwać "uzgadnianiem wersji zdarzeń". - Można teraz tak powiedzieć. Nie zdawałem sobie sprawy, że to, co powiedziałem, to może być wersja uzgodniona, ale fałszywa - odparł Piątek. Zaznaczył, że ze strony dowódcy zmiany padały też różne "sugestie". - Po takiej sugestii mogłem się tylko domyślać, jaki może być przebieg mojej dalszej pracy w służbie (…). To mogło się wiązać z moimi dalszymi awansami - zaznaczył.