Kina i teatry - znamy konkretne daty otwarcia. Rusza kolejny etap odmrażania gospodarki

Kina, teatry - te instytucje mogą wznowić działalność od 6 czerwca

Otwarcie kin i teatrów. Na jakich zasadach?

Kina. Powrót nie będzie łatwy

Zamknięcie kin, wstrzymanie produkcji filmowej i powszechna izolacja obywateli sprawiły, że nie tylko rynek audiowizualny się zatrzymał, ale także zmieniły się przyzwyczajenia widzów. "Podstawowym źródłem rozrywki stał się w obecnej sytuacji internet i wiele wskazuje na to, że niełatwo będzie przekonać widzów do zmiany przyzwyczajeń. Nawet, gdy zagrożenie epidemiologiczne zostanie już wykluczone, bądź znacząco zminimalizowane, trudno będzie widzom przełamać utrwaloną przez wydarzenia ostatnich miesięcy barierę strachu przed uczestnictwem we wspólnym seansie" - napisał Radosław Śmigulski, szef Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jednocześnie przygotował on już kampanię promocyjną "Wracamy do kina", która ma przekonać widzów do powrotu do kin, odbudowując wizerunek kina jako "miejsca bezpiecznego i gwarantującego najwyższą jakość rozrywki oraz przeżyć związanych z odbiorem sztuki filmowej".