Kim wkracza do gry? Sensacyjne doniesienia ws. Rosji [RELACJA NA ŻYWO]

Północnokoreański dyktator Kim Dzong Un planuje podróż do Rosji w tym miesiącu. Ma spotkać się z Władimirem Putinem, by omówić możliwości dostarczenia Rosji większej ilości broni na wojnę w Ukrainie i innej współpracy wojskowej - twierdzą amerykańscy i natowscy urzędnicy, z którymi rozmawiał “The New Tork Times”.





Według amerykańskich urzędników, Kim może udać się pociągiem pancernym z Pjongjangu, stolicy Korei Północnej, do Władywostoku na rosyjskim wybrzeżu Pacyfiku. Tam miałby spotkać się z Putinem. Rozmówcy "NYT" biorą oni pod uwagę, że Kim mógłby też udać się do Moskwy, choć uważają, iż jest to mniej prawdopodobne.





Putin liczy na to, że północnokoreanski dyktator zgodzi się na wysłanie Rosji pocisków artyleryjskich i przeciwpancernych. Z kolei Kim Dzong Un chciałby, aby Rosja dostarczyła Korei Północnej zaawansowaną technologię dla satelitów i okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym. Ponadto zabiega o pomoc żywnościową.





Obaj przywódcy pojawią się na kampusie Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego we Władywostoku, aby wziąć udział we Wschodnim Forum Ekonomicznym, które według zachodnich urzędników odbędzie się w dniach 10-13 września. Kim Dzong Un planuje również odwiedzić bazę rosyjskiej floty wojennej operującej na Pacyfiku.