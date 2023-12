Pierwsze informacje ws. rannych policjantów. Wiemy, kim są

Na ten moment wszystko wskazuje na to, że podczas pierwszej próby zatrzymania mężczyzny przy ul. Sudeckiej doszło do rażących błędów. - To jest elementarz pracy policjanta. Niezależnie od tego, czy zatrzymujemy podejrzanego czy oskarżonego, to należy go przeszukać. On może mieć przy sobie groźne przedmioty. Nie tylko groźne dla innych, ale dla samego siebie - mówi Wirtualnej Polsce Dariusz Nowak, były rzecznik Komendy Głównej Policji.