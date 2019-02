Kim Dzong Un dotarł na spotkanie z Donaldem Trumpem. Przyjechał pociągiem

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un, po trwającej trzy dni podróży, dotarł we wtorek do stolicy Wietnamu. W środę ma się tam spotkać z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Mają rozmawiać o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Kim Dzong Un, który ze względów bezpieczeństwa unika samolotów, ma za sobą długą podróż. Od soboty pokonał 4,5 tysiąca kilometrów specjalnym pociągiem, którym dotarł z Phenianu do Dong Dang na granicy Chin i Wietnamu. Tam przywódca Korei Północnej przesiadł się do limuzyny, którą pokonał ostatnie 170 km dzielących go od stolicy Wietnamu - Hanoi.