Kijów odpiera zarzuty Gawkowskiego. Jest reakcja MSZ Ukrainy

Chodziło m.in. o zestrzeliwanie rakiet nad terytorium Ukrainy, o czym mówi Wołodymyr Zełenski. - Zełenski chce, żeby Polska strzelała rakietami nad Ukrainą, to znaczy chce, żeby Polska weszła do wojny, to znaczy, że chce, żeby Polska była w wojnie z Rosją . (...) W tych wypowiedziach chce wciągnąć Polskę do wojny z Rosją. Ja się nie zgadzam na takie wypowiedzi - dodał polityk.