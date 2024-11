Kierwiński: Wreszcie tempo wypłat jest takie, jak byśmy chcieli

Pełnomocnik rządu ds. usuwania skutków powodzi odniósł się także do budowy tymczasowej przeprawy przez rzekę Osobłogę. - To jest jedna z tych inwestycji, która moim zdaniem będzie przyczynkiem do rozmowy o bardzo dużych zmianach w prawie - stwierdził. Dodał, że chodzi o sytuacje, w których potrzebne jest "wykorzystanie infrastruktury samorządu i rządu z różnych poziomów".

We wtorek weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy powodziowej, która przewiduje ułatwienia w udzielaniu pomocy poszkodowanym we wrześniowej powodzi. Zmiany zawarte w noweli mają m.in. umożliwić wszystkim wskazanym w rozporządzeniu o stanie klęski żywiołowej poszkodowanym gminom i powiatom skorzystanie z dofinansowania do 100 proc. kosztów zadań własnych. Do tej pory wkład ten musiał wynosić 20 proc.