Kierunki do zamknięcia? "Będą odbierane uprawnienia do kształcenia lekarzy"

"Jaka będzie jakość lekarzy?"

Wiceszef resortu zdrowia zarzucił ministrowi edukacji i nauki w rządzie PiS Przemysłowi Czarnkowi, że za jego czasów dochodziło do "patologii", które przejawiały się w podejmowaniu wielu arbitralnych decyzji. - Jeżeli każdy w tym kraju będzie mógł zostać lekarzem, no to jaka będzie jakość lekarzy, którzy wkrótce po ukończeniu studiów będą nas leczyć? - pytał.