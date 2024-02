Pytania do Dworczyka o maile. W sieci zawrzało

Jego postawa wobec ujawnionej własnej korespondencji wywołała poruszenie w sieci. Anna Mierzyńska z Oko.press odniosła się do słów, w których polityk PiS tłumaczył się z używania prywatnej skrzynki mailowej do spraw służbowych: "Mogły się zdarzyć takie sytuacje w związku z pandemią, że wykorzystywaliśmy do korespondencji także prywatne skrzynki. To zgodne z prawem".