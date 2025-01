Kierowcy zapłacą więcej. Podwyżki na autostradach u sąsiadów

Od 1 stycznia 2025 roku wzrastają opłaty za autostrady w Czechach i na Słowacji. Jest to związane z automatyczną waloryzacją cen. Oznacza to, że więcej zapłacimy za jazdę po drogach obu sąsiadów, także przy tranzycie, czyli choćby w drodze do uwielbianej przez Polaków Chorwacji.