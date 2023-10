Kierowca szkolnego autobusu wiózł dzieci. Był pijany

Wyższa kara dla nietrzeźwych kierowców

To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzny mogło doprowadzić do tragedii. - Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. W związku z nowelizacją kodeksu karnego z dniem 1 października 2023 roku nowe przepisy zaostrzają kary m.in. dla pijanych kierowców. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna - podkreśla sierż szt. Ewelina Semeniuk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.