Kierowca miejskiego autobusu zatrzymany. Był pijany

Kurs obsługiwała spółka należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. "Nie był to jednak kierowca zatrudniony przez lubelskie MPK, a przez agencję zatrudnienia Akam, z którą współpracowaliśmy do końca minionego roku – zastrzega Weronika Opasiak, rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim. "Zachowanie kierowcy było skandaliczne i skrajnie nieodpowiedzialne. O wszystkim poinformowaliśmy jego pracodawcę, agencję Akam" - dodaje rzeczniczka.