Kierowca dachował na Wisłostradzie. Był pijany

Na skrzyżowaniu ulic Czerniakowskiej i Łazienkowskiej we wtorek rano doszło do incydentu drogowego. Jak podaje RMF MAXXX, kierowca saaba jechał z tak dużą prędkością, że z samochodu wysypały się materiały budowlane, które przewoził. Auto przeleciało ok. 200 metrów i dachowało.