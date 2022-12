Kiepskie informacje z okupowanego Mariupola. Miasto stało się centrum logistycznym rosyjskiej armii

Mariupol to jedno z najbardziej poszkodowanych przez wojnę miast w Ukrainie. Doszło w nim do katastrofy humanitarnej, po tym jak zniszczono je w 90 proc. Ukraińcy nie mają wątpliwości - obecnie Rosjanie zamieniają Mariupol i okoliczne wsie w ogromne centrum wojskowo-logistyczne. Wszystko po to, aby zabezpieczyć się przed kontrofensywą ukraińską.