Kiepska sytuacja na mazowieckim rynku owoców. Radni sejmiku zaapelowali do ministra rolnictwa

Sejmik Mazowsza przyjął stanowisko, w którym domaga się zdecydowanych działań od ministra rolnictwa w sprawie ciężkiej sytuacji na rynku owoców.

Na Mazowszu wytwarzane jest ponad 40 procent krajowej produkcji owoców. Niestety powódź w ubiegłym roku i susza w tym roku oraz niskie ceny skupu dały się mocno we znaki wielu właścicielom gospodarstw.

Kłopoty sadowników piętrzą również niepraktyczne przepisy przy zatrudnianiu do pracy, szczególnie obcokrajowców. Aktualne regulacje zupełnie nie uwzględniają specyfiki pracy w sadownictwie. - Chętni są obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Jednak, żeby ich zatrudnić, rolnik musi przejść skomplikowaną procedurę i wnieść od każdej zgłaszanej osoby niemałą opłatę - mówi Adam Struzik, marszałek Mazowsza.

W przyjętym stanowisku, radni zwrócili się z prośbą o stanowcze działania ze strony ministra rolnictwa. W dokumencie zawarto sześć kluczowych postulatów:

- Kryzys na rynku owoców to poważny problem gospodarczy, który może mieć wpływ na sytuację ekonomiczną branży ogrodniczej, sadowniczej, warzywniczej oraz firm przetwórczych i handlowych. Sytuacja ta może w dużej mierze wpłynąć na stabilność budżetów gospodarstw rodzinnych, a także budżetów samorządów. Obecna sytuacja w sadownictwie jest nie do przyjęcia i może w konsekwencji doprowadzić do kryzysu gospodarczego w całym kraju - czytamy w stanowisku radnych.