Kielecka kuria zdradza przypadki pedofilii wśród księży. "Poszkodowanych prosimy o wybaczenie"

Kuria w Kielcach wydała oświadczenie ws. liczby przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez osoby duchowne. Jak podaje w ostatnich 30 latach na terenie diecezji doszło do dziesięciu takich zgłoszeń.

"Żaden przypadek wykorzystywania seksualnego dziecka lub osoby małoletniej przez osobę duchowną nigdy nie powinien się wydarzyć. Każde tego typu zdarzenie zasługuje na potępienie i surowe ukaranie. Osoby skrzywdzone przez duchownych to ogromny ból i wstyd dla wspólnoty Kościoła. To także dramat pokrzywdzonego, często odciskający piętno na całym życiu" - brzmi oświadczenie kurii kieleckiej.

W kontekście oskarżeń o wykorzystywanie seksualne dzieci do lat 15 w przypadku sześciu księży toczy się postępowanie, a jeden został skazany. W ramach prawa kanonicznego jeden z duchownych został przeniesiony do stanu świeckiego, drugi ma czasowy zakaz pracy z młodzieżą, a co do reszty postępowanie jest w toku.