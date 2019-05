Siostra Chmielewska o przenoszeniu księży-pedofili z parafii do parafii. "Głupota albo kolesiostwo"

Przełożona Wspólnoty "Chleb Życia" przekonuje, że Kościół powinien być transparenty w kwestii pedofilii wśród duchownych. W innym wypadku film Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" może doprowadzić wiele osób do utraty zaufania do instytucji.

- Pedofilia czy skrzywdzenie dziecka jest grzechem wołającym o pomstę do nieba. Dla wiernych wielkim bólem i szokiem jest nie tylko sam fakt tych przestępstw, ale też sposób w jaki przestępcy zostali potraktowani. To jest rzecz niedopuszczalna - mówi siostra Małgorzata Chmielewska, w rozmowie z TVN24.

Zdaniem przełożonej Wspólnoty "Chleb Życia" film Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" może być dla wielu szokiem, co skończy się utratą zaufania do Kościoła. - Zakonnica czy ksiądz to ludzie traktowani jako ci, którzy mają dawać przykład i być czystymi. Wiele osób celowo utrudniało, aby nie doszło do kolejnych nieszczęść - wyjaśniała.