Kielce. Samochód wbił się w budynek. Kierowca trafił do szpitala

W piątek wieczorem auto osobowe uderzyło w budynek mieszkalny w Kielcach. Ranny kierowca został przewieziony do szpitala. Policja uspokaja, że wypadek nie naruszył konstrukcji budynku i bez przeszkód można nadal go użytkować.

Osobowe audi uderzyło w budynek przy ul. Mielczarskiego w Kielcach. - W pojeździe znajdował się 35-latek, który został wydobyty z samochodu przez strażaków. Mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. To najprawdopodobniej on kierował pojazdem, bo w momencie przyjazdu służb ratowniczych na miejscu nie było innych osób - relacjonuje sierż. szt. Karol Macek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.