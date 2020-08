Kielce. Możliwe referendum ws. odwołania prezydenta Bogdana Wenty. Chce tego on sam

Bogdan Wenta może zostać odwołany z funkcji prezydenta miasta Kielce. Radni nie udzielili mu absolutorium, a sam Wenta domaga się przeprowadzenia referendum.

Bogdan Wenta chce przeprowadzenia referendum

Bogdan Wenta od 2018 roku jest prezydentem Kielc. W tym czasie dwukrotnie nie otrzymał od miejskich radnych absolutorium. Ci jeszcze niedawno apelowali do prezydenta miasta, by podał się do dymisji. Część z nich proponowała przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wenty. Głos na ten temat zabrał sam prezydent Kielc.

Wenta zwrócił się do mieszkańców i zapowiedział, że chce przeprowadzenia referendum w sprawie swojego odwołania z funkcji prezydenta Kielc. "Po zakończeniu sesji absolutoryjnej słyszałem od radnych wielokrotnie: Prezydent dostał od Rady dwie żółte kartki i powinien zejść z boiska" - napisał na Facebooku prezydent Kielc.

"Rozumiem sportowe metafory. Z pełną świadomością mogę powiedzieć, że znam się na świecie sportu lepiej niż jakakolwiek inna osoba w kieleckiej Radzie Miasta. I wiem coś, na co nie zwracają uwagi moi przeciwnicy. To nie oni są arbitrami w tej potyczce! I to nie oni przydzielają na boisku kartki. I to nie oni także mogą zdecydować, czy Prezydent zejdzie przedwcześnie z boiska" - dodał Wenta.

Bogdan Wenta może zostać odwołany. Czy będzie referendum?

Wenta chce, by w sprawie jego przyszłości zostało przeprowadzone referendum. Zgodę na to musi jednak wyrazić rada miasta. "Radnym spieszyło się w przydzielaniu mi żółtych kartek, ale gdy przychodzi do wyciągania z tego konsekwencji, chyba już zabrakło im odwagi" - napisał Wenta.

"Apeluję więc do wszystkich Państwa. Najpierw do Pana Przewodniczącego. Proszę dłużej nie zwlekać i wyznaczyć termin sesji w sprawie referendum, potem do radnych podejmujących decyzję: nie wahajcie się - zagłosujcie za referendum. A wreszcie do mieszkańców: weźcie w tym referendum udział i zdecydujcie, kto powinien zostać odwołany czy Rada czy Prezydent Bogdan Wenta" - dodał.

Jeśli referendum zwołane przez radę miasta w celu odwołania prezydenta zakończy się niepowodzeniem, to zgodnie z przepisami, odwołana zostanie rada miasta. "To nie ja parłem do referendum, ale skoro tak wielu radnym na nim zależało, niech odbędzie się jak najszybciej i niech oczyści sytuację w mieście. Tak, żebyśmy mogli skupić się na rozwiązywaniu prawdziwych problemów mieszkańców miasta" - napisał Wenta.

