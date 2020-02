Kiedy tłusty czwartek 2020? Oblężenie cukierni i pączkarni coraz bliżej

Już wkrótce cukiernie i pączkarnie przeżyją prawdziwe oblężenie. To z uwagi na zbliżający się wielkimi krokami tłusty czwartek 2020. Jak nakazuje tradycja, tego dnia wręcz obowiązkiem jest skosztowanie pączków.

Kiedy jest tłusty czwartek 2020?

Tłusty czwartek jest świętem ruchomym. W kalendarzu chrześcijańskim to ostatni czwartek przed Wielkim Postem. W tym roku przypada on na 20 lutego. Jeszcze szybciej łasuchy urządzą ucztę dla swych podniebień w przyszłym roku, kiedy to tłusty czwartek będziemy obchodzić 11 lutego.