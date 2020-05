Kiedy salony fryzjerskie zostaną otwarte? Jacek Sasin zabrał głos

Na początku kwietnia rząd wprowadził obostrzenia, które sprawiły, że do odwołania zamknięto salony fryzjerskie i kosmetyczne. Taką decyzję podjęto ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa. Natychmiastowe zamknięcie salonów sprawiło, że cała branża popadła w kłopoty. Przedsiębiorcy z dnia na dzień zostali pozbawieni środków do życia. Zarówno fryzjerzy, jak i klienci czekają na decyzję o otwarciu.

Jacek Sasin o otwarciu salonów fryzjerskich

- Otworzymy, kiedy będą warunki i kiedy będzie rekomendacja ministra zdrowia. W trudnych czasach musimy kogoś słuchać. On nas przeprowadził przez najtrudniejszy okres. Podchodzi racjonalnie do tego, co się dzieje. Na tyle szybko zareagował, ze przebieg epidemii jest łagodniejszy niż w wielu innych krajach - powiedział Sasin.