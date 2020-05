Kiedy rozpocznie się powrót do szkoły? Jak długo jeszcze potrwa zdalne nauczanie?

Od 6 maja umożliwiono otwarcie przedszkoli i żłobków. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski powiedział w "Sygnałach Dnia" (Program Pierwszy Polskiego Radia), że te samorządy, które nie zdecydowały się otworzyć publicznych przedszkoli, popełniają błąd - utrudniają bowiem rodzicom dzieci powrót do pracy, A jak będzie ze szkołami? Kiedy nastąpi otwarcie szkół?

E-lekcje w szkołach. Jak długo potrwa jeszcze zdalne nauczanie?

Szkoły - z większym lub mniejszym sukcesem - prowadzą zdalne nauczanie. W niektórych przypadkach, co trzeba przyznać, idzie to bardzo sprawnie, jednak konieczność prowadzenia e-lekcji pokazała bolesną prawdę. Niestety, nasz system edukacji, nauczyciele i uczniowie w większości nie są jeszcze na to gotowi. Czy długo jeszcze potrwa nauczanie zdalne? Minister Edukacji Narodowej myśli już powoli o otwarciu szkół.