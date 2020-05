Powrót do szkoły. Czy to już koniec e-lekcji?

Termin powrotu uczniów do szkół nadal nie jest znany. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski chciałby, żeby dzieciom udało się wrócić do szkoły jeszcze w tym roku szkolnym. Na pewno nie stanie się to jednak wcześniej niż 24 maja.

Kiedy planowany jest powrót do szkoły? I jak długo jeszcze będą odbywać się e-lekcje?

Obecnie uczniowie szkół podstawowych i średnich uczą się zdalnie. Nauczyciele, za pośrednictwem Internetu, prowadzą e-lekcje, zadają zadania i przepytują uczniów.

Na kiedy planowane jest otwarcie placówek edukacyjnych i powrót do szkoły?

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przyznał, że decyzja w sprawie powrotu do szkółzostanie podjęta w drugiej połowie maja. W rozmowie z "Gazeta Prawną” szef resortu edukacji stwierdził, że rozważane są różne warianty. "Może być powrót do szkół w ograniczonej formie dzieci z klas 1‒3. Potem powrót starszych dzieci. Być może nastąpi do jednocześnie – powiedział Dariusz Piontkowski.

Nie wiadomo zatem jeszcze dokładnie,* jak będzie wyglądał powrót do szkoły*. Do 24 maja nadal obowiązuje ograniczenie w funkcjonowaniu szkół. Czy jednak rzeczywiście placówki oświatowe zostaną otwarte po 24 maja, zależeć będzie od liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Jeśli ta drastycznie wzrośnie w najbliższych dniach, powrót do szkoły nie będzie możliwy.

Czy powrót do szkoły nastąpi jeszcze w tym roku szkolnym?

Dobre pytanie, choć na razie nikt nie jest w stanie na nie odpowiedzieć. Niemniej minister Dariusz Piontkowski ma nadzieję, że uda się otworzyć szkoły jeszcze w maju lub czerwcu. Jak mówił kilka dni temu w wywiadzie dla Radia Gdańsk, uczniowie potrzebują kontaktów z rówieśnikami i z nauczycielami. "Z tych powodów warto wrócić do tradycyjnej formy nauczania. Nawet gdyby miało to być tylko kilka tygodni, to moim zdaniem warto to zrobić” – powiedział minister. Obecnie trwa nauka zdalna, która mimo wszystko nie jest w stanie zastąpić kontaktów bezpośrednich.