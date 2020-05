Kiedy powrót do szkoły? Na razie uczniów czeka nauczanie zdalne

W połowie marca podjęto decyzję o zamknięciu placówek oświatowych. Był to jeden z pierwszych kroków polskiego rządu w walce z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa. Szkoły są już zamknięte przez blisko dwa miesiące, a w tym czasie uczniowie przeszli na zdalny tryb nauczania. Coraz bliżej jednak terminu, gdy szkoły ponownie zostaną otwarte.

Kiedy otwarcie szkół?

W ramach rządowego programu odmrożenia gospodarki i nowej normalności, w trzecim etapie miały być otwarte żłobki i przedszkola. Część z nich już działa. Wyraził na to zgodę rząd, ale wolną rękę przy decyzji dał samorządom.

Zdalne nauczanie w klasach 4-8

Wciąż nie jest wiadomo, kiedy do szkół mieliby wrócić uczniowie uczęszczający do klas 4-8. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ogłosiło kiedy może to nastąpić, a wszystko zależne jest od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce.