Kiedy powrót do szkół? Ekspert nie ma dobrych wiadomości

Dr Michał Sutkowski w nawiązaniu do powrotu do szkół stwierdził, że jest mało prawdopodobne, aby nauka stacjonarna objęła klasy inne niż I-III. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dodaje, że to nie najlepszy moment na odmrażanie branż.

Powrót do szkół. Dr Michał Sutkowski odradza Źródło: East News , Fot: TOMASZ URBANEK