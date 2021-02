Powrót do szkół. Minister zdrowia o maturzystach i ósmoklasistach

Minister Zdrowia przyznał, że decyzja o wprowadzeniu obostrzeń zależy od wielu czynników. W kontekście szkół powiedział, że te placówki są na samym końcu do zamykania. - Są inne aspekty, które są kosztowe w sensie społecznym związane z zamykaniem szkół. To dotyczy rozwoju dzieci, normalnego funkcjonowania ich rodziców - mówił Adam Niedzielski na antenie Radia Zet.

Polityk podkreślił, że przywrócenie nauczania zdalnego jest bardzo dużym kosztem rozwojowym dla dzieci. A co z powrotem do szkół uczniów klas ósmych i maturalnych? Minister zdrowia przyznał, że marcowy termin powrotu do nauki stacjonarnej, o którym się wcześniej mówiło, jest możliwy. Wykluczył jednak, że stanie się to na początku miesiąca.