Kiedy otwarcie kin? Cinema City, Multikino i Helios będą nadal zamknięte

Otwarcie kin. Cinema City, Multikino i Helios czekają

Podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 6 czerwca będą mogły wznowić działalność kina. To kolejny etap odmrożenia gospodarki po tym, jak wprowadzono obostrzenia w obawie przed rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Okazuje się jednak, że nie wszystkie firmy z branży kinowej zdecydują się na tak szybkie otwarcie swoich lokali.

Z decyzją o reaktywacji wstrzymują się multipleksy, które najpierw chcą poznać szczegółowe wytyczne, by następnie ocenić, czy są w stanie działać na takich zasadach bez ponoszenia strat finansowych. Wytyczne nie są jeszcze znane i mają zostać ogłoszone w najbliższych dniach, po ustaleniach z przedsiębiorcami.

Z opóźnieniem ruszą kina należące do sieci Cinema City, Multikino czy Helios. - O planowanej dacie otwarcia poszczególnych kin sieci Multikino poinformujemy w kolejnych komunikatach. Do ponownego otwarcia naszych multipleksów podchodzimy ze spokojem i chcemy być dobrze przygotowani. Czekamy na wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące funkcjonowania kin po otwarciu. Będziemy się do nich bezwzględnie stosowali, ponieważ bezpieczeństwo naszych widzów i pracowników jest dla nas absolutnym priorytetem - powiedział prezes zarządu Miltikino S.A. Paweł Świst, którego cytuje RMF FM.